القبض على مشهور السناب شات المسيء لمنطقة الباحة

نجحت أجهزة الأمن في منطقة الباحة في القبض على أحد مشاهير السناب شات، بعد نشره مقطع فيديو يحوي عبارات مسيئة لعادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة؛ مما أثار استهجان الكثيرين وردود فعل غاضبة.

وقالت إمارة منطقة الباحة في بيان، إنّه إلحاقًا لما أوضحه المتحدث الرسمي بإمارة منطقه الباحة أحمد بن صالح السياري حيال الفيديو المتداول، والذي سخر من المنطقة وأهلها، فعليه صدر التوجيه الكريم من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقه الباحة، لشرطه المنطقة بسرعة القبض عليه تمهيدًا لتقديمه للنيابة العامة.

وأوضحت الإمارة أنَّ رجال الأمن باشروا تنفيذ التوجيه والقبض على الجاني في غضون أقل من 5 ساعات، مبينة أنَّ توجيه أمير المنطقة جاء للتصدي لكلّ ما يمسّ كرامه أبناء المنطقة أو السخرية من إنسانها وأهميتها كجزءٍ من الوطن الغالي.

وكان المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة، أحمد بن صالح السياري، قال في وقت سابق إنه بناءً على ما يتم تداوله من مقطع مسيء لعادات وتقاليد أهالي المنطقة الباحة، وما تمَّ تصويره في ساعات متأخرة من الليل، فإنَّ إمارة المنطقة تستهجن هذا الفعل اللامسؤول.

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وأشار المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة، في بيان نشره الحساب الرسمي للإمارة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أنَّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات؛ كون ما جاء في المقطع المتداوَل إساءة للمنطقة وأهلها.

وأثار مقطع فديو تمَّ تصويرة في ساعات الليل المتأخرة من قبل مواطن لدية حساب شهير بتويتر وسناب شات، واشتهر في الآونة الأخير بوسائل التواصل الاجتماعي، بتسجيل مقاطع مضحكة وفيها استهزاء وسخرية، وتهجّم على عدة جهات وكيانات وأشخاص. وكان آخرها المقاطع الذي سجله وسخر به من أهالي منطقة الباحة.

وكشفت مصادر لـ«عاجل»، أن أحد مشاهير برنامج سناب شات قد صوَّر مقطع فيديو عن الباحة، ولاقى المقطع استهجان كثير من أهالي المنطقة. حيث طالبوا بسرعة القبض علية وتقديمة للعدالة لينال عقابه الرادع.