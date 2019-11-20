السعودية اليوم / "التوحيد وأثره في تحقيق الأمن" محاضرة بتعاوني العقيق



الباحة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العقيق بعد غدٍ، محاضرة بعنوان "التوحيد وأثره في تحقيق الأمن"، بعد صلاة المغرب بجامع الروضة في حي المطار.

وتأتي المحاضرة ضمن البرامج والمحاضرات والدروس الدعوية التي يقدمها المكتب خلال العام الحالي.

// انتهى //

10:04ت م

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