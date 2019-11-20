السعودية اليوم / مجلس جامعة حائل يعقد جلسته الثالثة للعام الجامعي الحالي



حائل 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

رأس معالي مدير جامعة حائل نائب رئيس مجلس الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أمس, الجلسة الثالثة لمجلس الجامعة للعام الجامعي1441هـ، وذلك في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وتم خلال الجلسة إقرار برنامج ماجستير الذكاء الإصطناعي التنفيذي في كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي كما تم تعيين 12 من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراة في تخصصات علمية مختلفة,

كما أصدر المجلس عددًا من القرارات التي تخص شؤون أعضاء هيئة التدريس والمبتعثين والطلبة, فيما ناقش عددًا من الموضوعات ذات العلاقة في شؤون أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

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