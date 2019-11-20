السعودية اليوم / زلزال بقوة 3ر6 درجات يضرب المكسيك



مكسكيو سيتي 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 3ر6 درجات على مقياس ريختر المكسيك، صباح اليوم .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 115 كيلومترا جنوب غربي بويرتو ماديرو، وعلى عمق 1ر26 كيلومترا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

08:29ت م

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