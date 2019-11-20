السعودية اليوم / 22537 عملية جراحية أجرتها مستشفيات جازان خلال الربع الثالث من العام الجاري



جيزان 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

أجريت في مستشفيات صحة جازان 22537 عملية جراحة، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث تنوعت العمليات الجراحية في مختلف التخصصات إذ بلغت 5237 جراحة عامة، و186 جراحة أوعية دموية، و92 جراحة قلب وصدر, بالإضافة لـ 516 جراحة مسالك بولية.

وشملت أيضاً 394 جراحة تجميل وحروق، و3732 جراحة عظام وعمود فقري، و1089 جراحة أنف وأذن وحنجرة، و345 جراحة أسنان وفكين، إضافة إلى 226 جراحة أطفال، و3984 جراحة في أقسام النساء والولادة، و1193 جراحة عيون و197 جراحة مخ وأعصاب و659 عملية جراحية أخرى.

وبلغ إجمالي جراحة اليوم الواحد 4687 عملية، منها 1287 بمستشفى الملك فهد المركزي، و1285 بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، و619 بمستشفى صامطة العام، و558 بمستشفى أبو عريش العام، و281 بمستشفى بيش العام.

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08:27ت م

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