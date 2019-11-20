السعودية اليوم / مقتل جنديين أمريكيين إثر تحطم مروحية في أفغانستان



واشنطن 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون ) مقتل جنديين أمريكيين إثر تحطم مروحية في أفغانستان اليوم .

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم ، إن "هناك تحقيقا فتح للوقوف على سبب تحطم الطائرة ، مضيفة أن تقارير أولية لا تشير إلى تعرضها لنيران معادية".

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08:27ت م

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