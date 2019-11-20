السعودية | “الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية على 6 مناطق اليوم !

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال و وسط و شرق المملكة، في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية ، الرياض ، عسير، كذلك على جازان و الباحة تشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.