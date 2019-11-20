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2019-11-20 أتربة على المدينة حتى الرابعة الحالة بدأت من الثامنة صباحًا متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة. وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الرابعة عصرًا ، تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع. شارك الخبر







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