مليشيا الحوثي تفرج عن القاطرة البحرية رابغ 3

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء: إن مليشيات الحوثي في اليمن أفرجت عن القاطرة البحرية ”رابغ 3“ والتي تشمل ثلاث سفن و16 شخصا، بينهم مواطنان كوريان جنوبيان، كانت قد احتجزتهم في وقت سابق.



والسفن الثلاث تشمل سفينتين من كوريا الجنوبية وأخرى ترفع علم السعودية.

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وأضافت الوزارة أنه تم إخطار أسرتي المواطنين بالإفراج عنهما.

وقال الحوثيون، أمس الثلاثاء: إنهم سيفرجون عن السفينتين إذا ثبت أنهما من كوريا الجنوبية بعد أن احتجزت حفارا تقطره سفينة سعودية في جنوب البحر الأحمر.

وكانت السعودية قد أعربت عن استنكارها لما تعرضت له القاطرة البحرية (رابغ 3) من عملية خطف وسطو مسلح من عناصر تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكدًا أن ذلك يمثل تهديدًا حقيقيًا لخطر تلك الميليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وسابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب.