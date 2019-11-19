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دهس ينتهي بوفاة 6 أشخاص بأبها
على طريق المية باتجاه الخميس
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
باشرت فرق الهلال الأحمر بعسير حادث انقلاب ودهس على طريق المية باتجاه الخميس في مدينة أبها؛ مما أدى إلى عدد من الوفيات.
وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري: إنه فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع في الساعة 13:54 ظهر اليوم الثلاثاء، توجهت ثلاث فرق إسعافية، واتضح وجود 6 حالات متوفاة في الموقع.
وأردف أن الحادث وقع بعدما دهست سيارة من نوع هايلوكس شخصين، ثم انحرفت لتصطدم بسيارة أخرى واقفة على جانب الطريق ولم يكن فيها أحد؛ مما أدى إلى وفاة الحالتين المدهوستين ووفاة جميع الأشخاص المتواجدين بالسيارة هايلوكس بعد اشتعالها، وعددهم أربعة وتفحم الحالات.
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