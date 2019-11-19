إرسال قوات أمريكية للمملكة مع أنظمة صاروخية

2019-11-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونجرس رسميًّا بإرسال 3 آلاف جندي أمريكي إلى المملكة، بالإضافة إلى رادارات وأنظمة صاروخية لتعزيز الدفاعات الجوية.

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وقال ترامب في رسالته للكونجرس: إن “إيران تواصل تهديد أمن المنطقة، وخصوصًا عبر استهدافها منشآت النفط”، بحسب “العربية”.

وذكر ترامب في رسالته، اليوم الثلاثاء: “كما أبلغت في 22 يوليو أرسلنا قوات لمواجهة سلوك إيران العدواني، وأمرت بنشر قوات أمريكية لتعزيز دفاعات المنطقة وردع الاستفزازات الإيرانية”.

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