شكرا لقرائتكم إغلاق محلات مخالفة في العريجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-19 إغلاق محلات مخالفة في العريجاء بعد جولات تفتيشية مكثفة متابعات الخليج 365 - الرياض نفّذت بلدية العريجاء، التابعة لأمانة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، جولات تفتيشية مكثفة أسفرت عن إغلاق محلات تجارية مخالفة. Advertisements ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورًا تبين الجولات التفتيشية وإغلاق المحلات المخالفة. في سياق آخر، استقبل مركز أمانة منطقة الرياض 403 بلاغات خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث باشرتها فرق الأمانة الميدانية فور ورودها؛ حفاظًا على سلامة السكان وانسيابية الحركة المرورية. شارك الخبر







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