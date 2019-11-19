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إغلاق محلات مخالفة في العريجاء

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2019-11-19

إغلاق محلات مخالفة في العريجاء

بعد جولات تفتيشية مكثفة

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفّذت بلدية العريجاء، التابعة لأمانة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، جولات تفتيشية مكثفة أسفرت عن إغلاق محلات تجارية مخالفة.

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ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورًا تبين الجولات التفتيشية وإغلاق المحلات المخالفة.

في سياق آخر، استقبل مركز أمانة منطقة الرياض 403 بلاغات خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث باشرتها فرق الأمانة الميدانية فور ورودها؛ حفاظًا على سلامة السكان وانسيابية الحركة المرورية.

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