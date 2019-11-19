2019-11-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطنون بشأن شروط برنامج سند محمد بن سلمان للتسجيل في مبادرة الزواج.

وبحسب ما ذكر برنامج سند محمد بن سلمان، فهناك بعض الشروط التي تهدف إلى تحقيق أفضل معايير العدالة والمساواة في منح العطاء للمستفيدين، ومن أهم هذه الشروط التي يغفل عنها البعض عند التسجيل في البرنامج، قيمة المهر للزوجة، حيث اشترط البرنامج ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال، وإليكم تفصيلًا بشروط البرنامج لأهلية سند الزواج.

شروط أهلية سند الزواج:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21- 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

Advertisements

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

وبالنسبة إلى خطوات التسجيل في سند الزواج فهي:

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شارك الخبر







