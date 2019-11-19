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تركي آل الشيخ يكتسح مشاهير العالم!
سجل 11.2 مليار ظهور لتغريداته
متابعات الخليج 365 - الرياض
واصل حساب رئيس الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، صدارة التفاعل العالمي بعدد 11.2 مليار ظهور لتغريداته مع تفاعل بلغ 2.5 مليون تغريدة، محققًا ما يقترب لضعف أكبر 3 حسابات في تويتر لمشاهير عالميين كريستانو رونالدو والممثلان الأمريكيان ليوناردو دي كابريو وجيمي فالون.
وأظهر تقرير رقمي لموسم الرياض للفترة من 10 أكتوبر حتى 19 نوفمبر أن متابعي آل الشيخ البالغين 3.7 مليون متابع أسهموا في تحقيقه لتفاعل ضخم بلغ 11.2 مليار مشاهدة مقابل 151.7 مليون متابع مجتمعين للمشاهير الثلاثة لم يحققوا إلا 6.4 مليار مشاهدة.
وفي مجال صناعة التأثير العالمي سياسيًّا واجتماعيًّا، كشف التقرير تقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في التفاعل الجماهيري بأكثر من 2.7 مليون تفاعل عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملياردير بيل جيتس ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسبقه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بفارق بلغ 879 ألف تفاعل، حيث بلغ التفاعل للرئيس البريطاني 3.6 مليون، فيما وصل التفاعل مع المستشار تركي آل الشيخ 2.7 مليون تفاعل، شمل إعادة التغريد والردود والإشارات.
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