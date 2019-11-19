شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 6 أشخاص في حادث طريق الـ 100 بخميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) أوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري، أن فرق الهلال الأحمر بعسير، باشرت اليوم حادث انقلاب ودهس على طريق الـ100 بمحافظة خميس مشيط أدى إلى وفاة 6 أشخاص. وقال: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ، تم توجيه 3 فرق إسعافيه حيث وقع الحادث بعد ما دهست مركبة من نوع هايلكس شخصين ثم انحرفت واصطدمت بمركبة أخرى كانت واقفة على جانب الطريق ولم يكن فيها أحد، ما أدى إلى وفاة الحالتين المدهوستين، وتفحم جميع الأشخاص الموجودين بالمركبة الهايلكس وعددهم 4 وذلك بعد اشتعالها.

أوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري، أن فرق الهلال الأحمر بعسير، باشرت اليوم حادث انقلاب ودهس على طريق الـ100 بمحافظة خميس مشيط أدى إلى وفاة 6 أشخاص. وقال: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ، تم توجيه 3 فرق إسعافيه حيث وقع الحادث بعد ما دهست مركبة من نوع هايلكس شخصين ثم انحرفت واصطدمت بمركبة أخرى كانت واقفة على جانب الطريق ولم يكن فيها أحد، ما أدى إلى وفاة الحالتين المدهوستين، وتفحم جميع الأشخاص الموجودين بالمركبة الهايلكس وعددهم 4 وذلك بعد اشتعالها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 6 أشخاص في حادث طريق الـ 100 بخميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.