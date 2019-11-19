شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة حائل: قطع أشجار «الطلح» اجتهاد فردي مخالف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)
أكدت التحقيقات التي أجرتها أمانة منطقة حائل بشأن مقطع فيديو جرى تداوله يظهر قيام عمالة تابعة لأمانة المنطقة بقطع أشجار «طلح» غرب نادي الطائي الرياضي في حي مشار، أن ما حدث كان اجتهاداً فردياً مخالفاً.
وذكرت أمانة المنطقة، أنه وفقاً لما هو متبع في الحالة المطرية، تتم إزالة الأشجار والنخيل المتضررة والمتساقطة على الطرقات، تجنباً لما تسببه من حوادث.
وأشار المركز إلى أن الفرقة اجتهدت اجتهاد فردي مخالف، في الوقت الذي وثق فيه أحد المواطنين ما حدث.
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