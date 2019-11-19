بأمر الملك.. الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية بالرياض

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الثلاثاء)، أمراً ملكياً بتعيين فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة، وذلك بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27/8/1412هـ، والاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18/3/1391هـ، والاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 470) بتاريخ 29/12/1440هـ، والاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3/3/1414هـ، والاطلاع على ما عرضه على خادم الحرمين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الثلاثاء)، أمراً ملكياً بتعيين فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة، وذلك بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27/8/1412هـ، والاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18/3/1391هـ، والاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 470) بتاريخ 29/12/1440هـ، والاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3/3/1414هـ، والاطلاع على ما عرضه على خادم الحرمين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

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