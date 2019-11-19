شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تكشف تفاصيل جديدة بشأن «متحرشة كورنيش جدة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)
علمت "الخليج 365" تفاصيل جديدة بشأن متحرشة كورنيش جدة التي تم إيقافها بعد ظهورها في مشهد وثَّقه مقطع فيديو عبر برنامج «سناب شات»، وتداولته منصات التواصل الاجتماعي.
وكشفت "الخليج 365" أن الفتاة باكستانية الجنسية وتم ضبطها من قبل شرطة منطقة المدينة المنورة إثر صدور توجيهات بإيقافها والتحقيق معها فيما صدر منها.
وتأكد لدى الأجهزة الأمنية في جدة أن الفتاة ورفيقاتها اللاتي ظهرن في المقطع يعملن في أحد صوالين التجميل، قد غادرن جدة وتوجهن نحو مدائن صالح حيث تم ضبطهن.
وكانت الفتاة قد ظهرت وهي تطلق عبارات عدها البعض مخالفة للذوق العام وفيها تحرش لفظي بعدد من مرتادي كورنيش محافظة جدة.
وظهرت الفتاة تستقل المقعد الخلفي لمركبة تسير على كورنيش جدة الجديد، وهي تصرخ بألفاظ وعبارات نحو عدد من الشبان خلال سيرهم في المنطقة المخصصة للمشاة بكورنيش جدة، فيما حاولت رفيقتها منعها إلا أن الفتاة الموقوفة واصلت إطلاق عبارات التحرش.
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