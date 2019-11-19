شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يتفقد مشاريع المسجد الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان اليوم (الثلاثاء)، على سير الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام بعد أن رأس الأسبوع الماضي اجتماعاً لمناقشة آخر أعمال التوسعة السعودية الثالثة والعناصر المرتبطة بها.

وانطلق الأمير بدر بن سلطان في جولته بالمسجد الحرام من باب العمرة، إذ استمع إلى شرح عن الأعمال الجاري تنفيذها التي تشمل الأعمال الإنشائية المدنية لباب إسماعيل، وسيتم الانتهاء منها قبل حج هذا العام، ثم تفقد الأعمال التشطيبية لباب العمرة، كما اطلع على أعمال الرواق القديم والمكبرية الجنوبية بالمسجد الحرام التي سيتم الانتهاء منها قبل موسم رمضان الحالي.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على الأعمال في أقواس صحن المطاف حيث تم الانتهاء من 14 قوساً من أصل 38، سيتم الانتهاء منها كلياً قبل موسم رمضان، إذ يعمل في تنفيذ مشاريع التوسعة السعودية الثالثة قرابة 5 الآف عامل.