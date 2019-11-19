تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ليلتي الأربعاء والخميس في العاصمة الرياض، لتصل درجة الحرارة الصغرى فيها مع ساعات فجر الخميس إلى 5 درجات مئوية فقط، الأمر الذي يستوجب استخدام وسائل التدفئة وارتداء الملابس المُناسبة لمثل هذه الأجواء ذات البرودة الشديدة، خاصة للأطفال وكبار السن.
ويُتوقع أن يتعمق المرتفع السيبيري البارد وبشكل متزايد في عموم مناطق وسط وشمال المملكة، لتقترب من الصفر المئوي في العديد من المناطق، ويشمل تأثير الكتلة الباردة الجوف وحائل، وتهب رياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الأتربة والغبار في بعض المناطق في أجزاء من شمال وشمال غرب قد تشمل سواحل تبوك. وتقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي مع ساعات الصباح الباكر في أجزاء من الحدود الشمالية بما فيها عرعر وطريف وأجزاء من الجوف، وتكون حول 5 مئوية وربما أقل في مناطق واسعة خاصة شرق تبوك وأجزاء من حائل ورفحاء لاسيما يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس وفقاً لطقس العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. استعدوا للبرد في المناطق الشمالية والعاصمة تسجل 5 درجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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