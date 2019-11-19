أعلنَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، انتهاء الحالة المطرية على العاصمة الرياض، والمحافظات الشمالية، متوقعًا استمرار حالة غيث غدًا على جنوب منطقة الرياض، وجنوب الشرقية، وجنوب منطقة مكة، وعلى الباحة، وعسير، تمتد إلى الإمارات وعمان.
وزاد من توقعه بنشوء هجمة برد سيبيرية على المناطق “الشمالية والوسطى والشرقية”، ناصحًا الأهالي في تلك المناطق بارتداء الملابس الشتوية.
كانت هذه تفاصيل خبر “الحصيني” يُحذر من هجمة برد سيبيرية على الشمالية والوسطى والشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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