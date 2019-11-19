ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – اليوم (الثلاثاء) – عرضاً مقدماً من وزارة المالية بشأن المسوّدة النهائية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441/ 1442هـ (2020م). وتضمن العرض أهم معالم الجدول الزمني لمشروع إعداد الميزانية والمسودة النهائية لها، متضمنةً الأرقام التقديرية للإيرادات والنفقات والعجر والاحتياطيات الحكومية ومستوى الدين العام. كما ناقش المجلس عرضاً قدمه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وتضمن العرض تقريراً عن أداء الأجهزة العامة في الربع الثالث من العام الجاري، وتحليلاً لبيانات مؤشرات أداء الأجهزة وبرامج تحقيق الرؤية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش المسوّدة النهائية لميزانية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.