مصادر: الأمن يوقف امرأة تحرشت بمرتادي كورنيش جدة

أوضحت مصادر أن الجهات الأمنية أوقفت امرأة ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تتحرش لفظيًا بعدد من مرتادي كورنيش جدة.

وكان مقطع فيديو متداولًا أظهر المرأة وهي تتحدث بصوت عالٍ موجهة عباراتها لعدد من الشبان خلال سيرهم في كورنيش جدة.