بالصور: تستوعب 1.85 مليون مُصلٍ.. نائب أمير مكة يتفقّد أعمال التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام...

تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز – اليوم (الثلاثاء) – أعمال ومشروعات التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام.

ووقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة على:

– الأعمال الإنشائية لباب إسماعيل – عليه السلام – والتي من المتوقع اكتمالها قبل موسم حج العام الجاري (1441هـ)

– مشروعي الرواق القديم والمكبرية الجنوبية، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية فيهما قبل موسم رمضان القادم.

– الأعمال الإنشائية في باب العمرة.

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– مشروع “أقواس صحن المطاف” التي اكتمل منها 14 قوساً من أصل 38، ويتوقع أن يكتمل المشروع بالكامل قبل موسم رمضان القادم.

يُشار إلى أن التوسعة السعودية الثالثة ستستوعب بعد اكتمالها نحو 1.85 مليون مصلّ، كما تشتمل التوسعة الثالثة على 680 سلماً كهربائياً و168 باباً، و7 محطات كهربائية، و3 محطات نقل بقدرة 303 آلاف شخص في الساعة الواحدة.