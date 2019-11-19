“الصحة” تقدّم عدداً من النصائح لتجنّب الإصابة بأمراض الشتاء الموسمية

قدّمت وزارة الصحة عدداً من النصائح للمواطنين والمقيمين بالمملكة تزامناً مع دخول فصل الشتاء، وذلك لتجنّب الإصابة بالأمراض الموسمية.

وشدّدت “الصحة” على ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا مع بداية موسم الشتاء، وتجنّب إشعال الحطب أو الفحم في الأماكن المغلقة، إلى جانب الإكثار من شرب الماء تجنباً للإصابة بالجفاف. كما نصحت الوزارة بممارسة الرياضة بانتظام، وذلك لتقوية جهاز المناعة والمحافظة على الوزن تجنباً للإصابة بالسمنة، مع تناول غذاء غني بالألياف والبروتينات مثل: “الخضروات، الفواكه، اللحوم، الشوفان والبقوليات”.