خادم الحرمين يعزّي ولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبّر فيه عن عزائه ومواساته لسموه في وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، سائلًا الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تعازيه ومواساته لهم في الفقيد، داعيًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين عظيم الأجر على مشاعره الأخوية الصادقة.

وأمس الإثنين، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، أخي رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عن عمر يناهز 64 عامًا.

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وذكرت وزارة شؤون الرئاسة، في بيان نقلته وكالة «وام» الإماراتية الرسمية: ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان... أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارًا من أمس الإثنين.