«إمارة الباحة» تتوعد أحد مشاهير سناب بالملاحقة القانونية

قال المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة، أحمد بن صالح السياري، إنه بناءً على ما يتم تداوله من مقطع مسيء لعادات وتقاليد أهالي المنطقة الباحة، وما تم تصويره في ساعات متأخرة من الليل، فإن إمارة المنطقة تستهجن هذا الفعل اللامسؤول.

وأشار المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة، في بيان نشره الحساب الرسمي للإمارة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات؛ كون ما جاء في المقطع المتداوَل إساءة للمنطقة وأهلها.

وأثار مقطع فديو تم تصويرة في ساعات الليل المتأخرة من قبل مواطن لدية حساب شهير بتويتر وسناب شات، واشتهر في الآونة الأخير بوسائل التواصل الاجتماعي، بتسجيل مقاطع مضحكة وفيها استهزاء وسخرية، وتهجّم على عدة جهات وكيانات وأشخاص. وكان آخرها المقاطع الذي سجله وسخر به من أهالي منطقة الباحة.

وكشفت مصادر لـ«عاجل»، أن أحد مشاهير برنامج سناب شات قد صوَّر مقطع فيديو عن الباحة، ولاقى المقطع استهجان كثير من أهالي المنطقة. حيث طالبوا بسرعة القبض علية وتقديمة للعدالة لينال عقابه الرادع.