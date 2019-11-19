برامج «الإسكان» تبدد سنين الانتظار وتسلّم آلاف الأراضي المجانية

تسلّم عدد من المستفيدين أراضي مجانية بلغ مجموعها 69 ألف قطعة أرض مجانية هذا العام، وهو ما يعدّ رقم أكبر من مستهدفات البرنامج الذي أعلنها مع بداية العام الجاري 2019 بواقع 50 ألف أرض مجانية.

الدعم الكبير

وبذلك يبلغ عدد الأسر التي تسلّمت أراضي مجانية منذ إطلاق برنامج «سكني» حتى الشهر الماضي 81.187 أسرة، في إنجاز جديد يضاف لوزارة الإسكان بفضل الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونجاح برامج الإسكان في رؤية 2030.

توجيهات القيادة

وأكد وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل، أن المسؤولية الأهم التي تركز عليها في الوزارة هي كيف تُمكّن للمواطن والأسرة من تملك مسكنها الأول؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70 في المئة بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

هذه الأرقام والإنجازات أعادت للأذهان حديث ولي العهد على قناة العربية عقب إطلاق رؤية 2030 عام 2016، حين أكد أن "وزارة الإسكان تعمل على خطط كثيرة جدًّا لإعادة هيكلة كثير من القطاعات لها علاقة بالإسكان، وأنها سوف تسهم في رفع نسب تملك المساكن". ما يبرهن على نجاح الوزارة بقيادة الحقيل في تنفيذ الخطط والبرامج التي أطلقتها وتحدث عنها سمو ولي العهد.

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إنهاء قوائم الانتظار

كما نجحت رؤية 2030 في تبديد حالة اليأس التي كان يعيشها المواطنون من الحصول على منحة أرض، وإنهاء قوائم الانتظار التي كانت تصل إلى أكثر من 22 عامًا بسبب ندرة الأراضي حسب ما أظهر فيديو تداولته حسابات في تويتر تضمن صوت معاناة أحد المواطنين يقول: "البلدية تقول حنا ما عندنا مخططات، المخططات رفعت للوزارة.. رفعت للأمانة". وذلك قبل أن تتولى وزارة الإسكان المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة.

تسليم الأراضي المجانية

وأعلنت وزارة الإسكان عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 20.907 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة تمهيدًا لبدء بنائها من قبل المستفيدين، إذ أسهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الإلكترونية، حيث يتم تنفيذ كل الإجراءات المتعلّقة بتسليم الأراضي المجانية إلكترونيًّا، بدءًا من التقديم حتى توقيع العقد.

وفي دعوة لاستشراف رؤى المستقبل بالتفاؤل، اختتم الفيديو المتداول بكلمة سمو ولي العهد." كل يوم تتعدل الأرقام للأفضل وإن شاء الله العام المقبل تكون أفضل بكثير".