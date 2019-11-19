تكليف «الحصين» بالإشراف على الإعلام في إمارة القصيم

أصدر الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم قرارًا بتكليف الزميل أحمد الحصين بالعمل مساعدًا لمدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومشرفًا على الإعلام والاتصال بإمارة المنطقة.
من جانبه عبر «الحصين» عن شكره وتقديره لهذه الثقة التي منحها سموه له، سائلًا الله العون والتوفيق في مهمته الجديدة.
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