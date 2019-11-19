أمر ملكيّ بتعيين فهد بن عبدالمحسن الرشيد رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية لمدينة الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر أمرًا ملكيًّا كريمًا بتعيين فهد بن عبدالمحسن الرشيد رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وفي ما يلي نص الأمر الملكي:

«بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ 90) بتاريخ 27 8 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م 10 ) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ 470) بتاريخ 29/ 12/ 1440هـ،وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ، وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض؛ أمرنا بما هو آت:

أولًا: يعين الأستاذ فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يبلّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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ويعدّ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، الذي صدر الأمر الملكي اليوم الثلاثاء، بتعيينه رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة، واحدًا من الخبرات الوطنية المشهود لها بالكفاءة.

كفاءة علمية

وعلميًّا، حصل الرشيد على عديد من المؤهلات، بدأها بشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة واشنطن عام 1999، وبعدها نال شهادة الإدارة في التطوير العقاري من جامعة هارفارد، ثم حصل خلال عام 2005 على جائزة الرئيس التنفيذي العقاري من جامعة هارفارد، وعلى جائزة الرئيس التنفيذي العقاري من دورية ميديل إيست سي إي أو، عام 2005.

خبرات عملية

ومهنيًّا يمتلك الرشيد العديد من الخبرات، حيث عمل مديرًا عامًّا للمالية والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة العامة للاستثمار ومحللًا ماليًّا في شركة أرامكو بين العامين 1999 و2003م، وسبق له عضوية مجلس إدارة واحدة من المجموعات الاقتصادية الكبيرة في المملكة، وعين رئيسًا تنفيذيًّا وعضوًا منتدبًا بإحدى الشركات، ثم ترأس الشؤون المالية بالهيئة العامة للاستثمار، وعمل نائبًا لمحافظ الهيئة وترأس وكالة المدن الصناعية في ذات الهيئة بين العامين 2006 و2997م.

ويعد الرشيد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البحر الأحمر في سويسرا، كما هو عضو في مجلس إدارة شركة تطوير الموانئ، وشركة الخطوط السعودي للتموين وشركة بترومين.