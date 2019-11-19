الهلال الأحمر يباشر عشرات حوادث السير بالتزامن مع أمطار الرياض‬

تلقّى مركز العمليات لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، ٢٩٧ بلاغًا خلال 12 ساعة ماضية وقت هطول الأمطار.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن الهيئة تلقّت أكثر من ٢٩٧ بلاغًا من الساعة الخامسة فجرًا وحتى الساعة الخامسة مساء هذا اليوم، وكانت إصابات حوادث السير الأعلى بعدد ٥٤ حالة طارئة، بينما سجّل ضيق التنفس ٥٣ حالة كلها تم مباشرتها بعلاج عدد منها في الموقع ونقل الحالات التي تستدعي العلاج إلى أقرب مستشفى.

تحذير أمن الطرق

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، قد حذّرت قائدي المركبات بمنطقة الرياض من السرعة أثناء هطول الأمطار.

وقالت «قوات أمن الطرق» https://ajel.sa/BQWthV/ -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «يرجى من مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لما تشهده بعض الطرق من أمطار متوسطة إلى غزيرة».

يذكر أن أمطارًا رعدية ورياحًا مثيرة للأتربة وارتفاعًا في نسبة الرطوبة، شهدتها منطقة الرياض أمس الإثنين، والتي شملت طقس موسم الرياض، وذلك وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

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رياح مثيرة للأتربة

وأشارت «هيئة الأرصاد https://ajel.sa/CLd2mb/» إلى أن طقس موسم الرياض شهد أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار، أن الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها 12-35 كم/ ساعة، لافتة إلى أن درجة الحرارة الكبرى 24 درجة والصغرى 15 درجة، بينما بلغت نسبة الرطوبة بـ«موسم الرياض» من 35 إلى 90%.

وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرة إلى أن الحالة الماطرة تشمل مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وأضافت «هيئة الأرصاد»، أن هطول الأمطار الرعدية، يشمل أيضًا، مناطق: الشرقية والرياض، وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة.