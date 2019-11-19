التويجري: برنامج الفضاء السعودي يخدم القطاعين المدني والتجاري

قال مستشار الهيئة السعودية للفضاء، الدكتور هيثم التويجري، إن برنامج الفضاء السعودي هو برنامج طموح للتطلع نحو المستقبل وتعزيز الابتكار، لافتًا إلى أنه يخدم القطاعين المدني والتجاري، ومتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

برنامج الفضاء السعودي متوافق بالأنظمة الدولية

وأكد مستشار الهيئة السعودية للفضاء، أن برنامج الفضاء السعودي يلتزم بالقوانين والأنظمة والمعاهدات الدولية التي أبرمتها المملكة، ويسعى لإشراك المجتمع وإلهام الجيل الشاب؛ ليكون مبادرًا في الأعمال ومبدعًا ومتطلعًا إلى المستقبل، ويهدف البرنامج إلى تطوير القدرات البشرية السعودية مع ضرورة التعاون الدولي في الفضاء للحفاظ على أمن المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء بعنوان «الفلك والفضاء الرقمي الثاني»، الذي نظمه مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك»، أمس الاثنين، بحضور ومشاركة عدد من المتخصصين في الفلك والفضاء، ويستمر لمدة يومين وذلك مقر المركز بالخبر.

الاستراتيجية الوطنية للفضاء

وتناول مستشار الهيئة السعودية للفضاء الدكتور هيثم التويجري، من خلال ورقة عمل بعنوان «مستقبل الفضاء في السعودية» الاستراتيجية الوطنية للفضاء، ونظام الفضاء السعودي والقانوني، وشركة الفضاء .

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كما استعرض جهود المملكة في الفضاء قبل أربعين سنة، مشيرًا إلى أن المملكة أنشأت المركز السعودي للاستشعار عن بعد في عام 1986م الذي يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، إضافة لإنشاء معهد بحوث الفضاء والطيران في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في عام 1997م.

السعودية أطلقت 16 قمرًا للأغراض السلمية

وقال مستشار الهيئة السعودية للفضاء: إن المملكة أطلقت 16 قمرًا سعوديًا للأغراض السلمية والاتصالات، مبينًا أن المملكة تستخدم الأقمار الصناعية الرادارية التجارية الدولية، وتستخدم البيانات لمراقبة التغييرات على سطح الأرض.

ونوّه التويجري بتوقيع مذكرة إعلان نوايا بين المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية، والتي تعنى بريادة الفضاء والدراسات العلمية ومهمات واضحة للذهاب للفضاء.

ومن جانبه، أوضح المشرف على مرصد «سايتك» الفلكي الدكتور علي الشكري، عبر ورقة عمل بعنوان «رصد الكواكب خارج المجموعة الشمسية»، بأن هناك 200 مليار نجمة حول مجموعتنا الشمسية، مبينًا أن تطور أحجام المناظير الفلكية وأجهزة القياس ساعد في اكتشاف كواكب خارج مجموعتنا الشمسية.