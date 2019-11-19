أخمد مدني ضباء حريقا اندلع في ناقلة وقود صهريج بعد انقلابها وتسرب حمولتها بنزين، مما نتج عن الحادث إصابة سائق الناقلة، وأوضح نائب المتحدث الإعلامي ملازم أول رافع العمري، تبلغ مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة ضباء عن حريق ناقلة وقود صهريج على طريق تبوك، ويبعد 10 كيلومترات تقريبا عن المحافظة، وفور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة والمختصة، مشيرا إلى أن الحادث عبارة عن انقلاب، مما أدى إلى تسرب الوقود واشتعالها، مبينا أنه تم تأمين الموقع وإخماد الحريق، ونتج عن الحادث إصابة سائق الناقلة، وهو من الجنسية الهندية، وتم نقله بواسطه الهلال الأحمر وحالته الصحية مستقرة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجاة سائق ناقلة بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.