تكريم مدرسة الإمام النووي بفوزها بمسابقة تحدي القراءة

كرم مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر عبدالله العبدالكريم، إدارة تعليم محافظة ينبع وقائد مدرسة الإمام النووي الابتدائية أحمد عسيري، بمناسبة فوز المدرسة بالمركز الأول في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة، من بين 67 ألف مدرسة من 22 دولة بالوطن العربي، بحضور مساعد مدير تعليم ينبع للشؤون التعليمية سليم الجهني، ومساعد مدير عام تعليم المدينة خالد الوسيدي، وعدد من قيادات التعليم بالمنطقة. يذكر أن مدرسة الإمام النووي الابتدائية مثَّلت المملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي، حيث حققت فيها المدرسة المركز الأول، وتم تكريمها من راعي الحفل وصاحب فكرة المشروع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي.



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