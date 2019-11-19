تشغيل 25 ألف مزرعة يمنح الري جائزة Big data عربيا

تسلم رئيس المؤسسة العامة للري فؤاد آل الشيخ مبارك أمس، الجائزة العربية للتشغيل والصيانة في الفرع الرابع كأفضل هيئة أو جهة تطبق البيانات الضخمة «Big data» في إدارة عمليات التشغيل، وذلك عن استخدام نظام التحكم الإشرافي وتجميع البيانات «سكادا» في إدارة وتشغيل مشاريع الري التابعة للمؤسسة العامة للري، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في الإمارات، بحضور وزير تطوير البنية التحتية بالإمارات عبدالله النعيمي. وأوضح آل الشيخ مبارك عقب التكريم، أن نظام «سكادا»، الذي تم إدخاله بمشروعي المؤسسة بالأحساء والقطيف يعمل منذ سنوات عدة على تشغيل منظومة الري آليا ومن ثم التحكم في جدولة توزيع المياه بهدف تحسين إدارتها ورفع كفاءة استخدامها، فأصبح بالإمكان التحكم في توزيع حصص مياه الري على المزارع عن طريق محابس موزعة مقابل كل مزرعة تفتح وتغلق آليا لتزويد كل مزرعة بحاجتها الفعلية من مياه الري وفي الوقت المناسب، ويتميز نظام «سكادا» بقدرته على أتمتة التشغيل والتحكم في منظومة ري كبيرة ومتشعبة من المضخات والقنوات والأنابيب الرئيسية وشبه الرئيسية والفرعية، وذلك من خلال أكثر من «1368» وحدة طرفية «RTU» لجمع البيانات والتحكم والتشغيل الآلي لأكثر من 25 ألف مزرعة في مشروع الأحساء، وباستخدام 50 وحدة طرفية لخدمة أكثر من 528 مزرعة ومشروعا بالقطيف. وأكد أن المؤسسة تخطط لربط كافة قطاعات الري بمشروع الأحساء بنظام «سكادا» مركزي واحد بهدف تحسين إدارة مياه الري وإعطاء مزيد من المرونة، بحيث يمكن أن تتم تغذية بعض القطاعات من قطاعات أخرى، كما يجري التخطيط لإجراء الدراسات لتطبيق نظام «سكادا» الموسع لشبكة الري الزراعية في المملكة مما سيمكن المؤسسة كجهة مسؤولة عن أنشطة الري الزراعي بالمملكة من التحكم والمراقبة عن بعد لجميع أنشطة الري بهدف تحسين إدارة مياه الري والاستفادة القصوى منها وتطبيق تقنيات الري الحديثة تحقيقا لاستدامة التنمية الزراعية.



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