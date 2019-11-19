جامعة القصيم تستضيف مؤتمر الشيخ عبدالرحمن السعدي آثاره العلمية والدعوية

تنظم جامعة القصيم، ممثلة بكلية العلوم والآداب بعنيزة، بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية مؤتمر «الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي آثاره العلمية والدعوية» اليوم، وعلى مدى يومين، برعاية أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، وذلك في مقر المدينة الجامعية بعنيزة، وذلك بهدف تسليط الضوء على تراث الشيخ وأوجه التجديد في فكره وفقهه. من جهته، أوضح عميد كلية العلوم والآداب بعنيزة فريد الزامل، أن اللجنة العلمية قد استقبلت أكثر من 127 ملخصا، تم قبول 52 بحثا وورقة عمل منها، وذلك بعد تحكيمها من قبل متخصصين، مشيرا إلى أن جلسات المؤتمر سيتم توزيعها على يومين، حيث يشهد الأول انعقاد ثلاث جلسات، فيما تقام أربع جلسات في اليوم الثاني، يتحدث خلالها 28 باحثا وباحثة. وأضاف الزامل، أن المؤتمر سيتضمن أيضا معرضا مصاحبا، تشارك فيه جهات علمية وتجارية متعددة منها: دارة الملك عبدالعزيز، ومركز صالح بن صالح الاجتماعي، ومؤسسة العنود الخيرية، كما تشارك فيه دور النشر التي عنيت بتراث الشيخ وتراث كبار طلبته ابن عثيمين وابن بسام وابن عقيل.



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