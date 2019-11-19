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اعتماد 37 برنامجا أكاديميا بجامعة أم القرى

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تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان تقرير حصول جامعة أم القرى على الاعتماد المؤسسي للجامعة من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي. وسلم التقرير لهما مدير جامعة أم القرى، عبدالله بافيل، ويضم اعتماد نحو 37 برنامجا أكاديميا من الهيئات والمؤسسات الدولية. ويأتي حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي، والبرامجي الدولي من أجل مواكبة الجامعات العالمية وتحقيق متطلبات الجودة في مخرجات الجامعة الأكاديمية والبحثية.

من جانب آخر، استقبل الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، كشافة وزارة التعليم المشاركين في منافسات المرحلة النهائية لمنافسات رسل السلام للتميز الكشفي «المتقدم» التي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة نشاط الطلاب «النشاط الكشفي» خلال الفترة من 20 - 23 /‏ 3 /‏ 1441. وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أحمد الزائدي، أن هذه المنافسات الكشفية الجماعية عبارة عن «طلائع» تقدم أفضل المبادرات المجتمعية التي تحقق رؤية دوت الخليج 2030.

وسيضم مركز التدريب الكشفي بوسط مكة المكرمة 90 كشافا في مرحلة المتقدم مع 29 قائدا مرافقا لهم يمثلون 29 إدارة تعليمية لخوض غمار المنافسات التي تقام في الفترة من 18-21 نوفمبر الجاري.


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