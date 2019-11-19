الملك يستقبل رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سماحة رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في جمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا، والوفد المرافق له، وجرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون بين المملكة وكوسوفا بما يخدم الإسلام والمسلمين، ويعزز مفاهيم نشر الاعتدال والوسطية والتعايش والتسامح.

حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم السالم.