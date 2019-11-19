السعودية اليوم / سفير المملكة يلتقي المدعي العام الجيبوتي



جيبوتي 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

التقى سفير ‫خادم الحرمين الشريفين‬ لدى جيبوتي عبد العزيز بن عبد الله المطر اليوم معالي المدعي العام ‫في جمهورية جيبوتي جاما سليمان علي.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

22:02ت م

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