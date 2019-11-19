السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يكرم عددًا من المتدربين المتميزين



مكة المكرمة 22 ربيع الأول 1441ه‍ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

كرمت الإدارة العامة بتعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الموارد البشرية اليوم 11 متدربًا متميزًا من شاغلي الوظائف التنفيذية، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي وذلك بمقر الإدارة بالعزيزية بالعاصمة المقدسة.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية عصام المحمادي أن المتدربين يجدون اهتمامًا كبيرًا وحرصًا من إدارة التعليم بمكة على إكساب الموظفين أحدث المهارات والأنشطة التدريبية وتنمية قدراتهم لممارسة تلك المهارات في بيئة العمل وتطبيقها، مؤكدًا أن إدارة التعليم ستواصل جهودها في تقديم البرامج التدريبية لجميع منسوبيها، وسيكون هناك برامج تدريبية نوعية خلال الفصل التدريبي الثاني للعام الحالي .

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21:27ت م

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