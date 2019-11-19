

أبها 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود ومدير عام الأحوال المدنية بمنطقة عسير قاسم القرني.

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الأمور ذات العلاقة بسير العمل بإدارة الأحوال المدنية وفروعها بالمنطقة، بما يكفل تقديم خدمة أفضل للمواطن والمقيم.

وبارك سمو أمير منطقة عسير تفعيل خدمة " ذوي شهداء الواجب" بالمنطقة، التي دشنها سمو وزير الداخلية مؤخرًا، والمتمثلة في تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي الشهداء في أماكن وجودهم دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، مبينًا أن ذوي شهداء الواجب يحظون برعاية واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة ومتابعة سمو وزير الداخلية .

كما اطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بمنطقة عسير لعام 1440هـ الذي اشتمل على الجهود المبذولة والخدمات المقدمة، إضافة إلى إنجازات الإدارة.

من جانبه قدم وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على ما يوليه سموه من حرص واهتمام كبيرين لإدارة الأحوال المدنية وفروعها بالمنطقة ومتابعة سموه المستمرة لتوفير جميع الخدمات لجميع مكاتب الأحوال المدنية في المنطقة.

// انتهى //

20:27ت م

0286





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.