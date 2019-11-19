اجتماعي / فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك يناقش مبادرة وطن طموح "ريادة وأثر"



تبوك 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

عقد بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم، اجتماع، تم خلاله مناقشة مبادرة وطن طموح "ريادة وأثر" بحضور مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله الحربي.

ونوه الدكتور الحربي بالدعم اللامحدود الذي تجده الجمعيات الخيرية بعموم مدن ومحافظات ومراكز وقرى وهجر المنطقة، من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك.

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19:57ت م

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