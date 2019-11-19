شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اوامر ملكية بتعيين "فهد بن عبدالمحسن" رئيسا للهيئة الملكية بالرياض والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 صورة أرشيفية أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بصدور أمر ملكي بتعيين الأستاذ فهد بن عبد المحسن بن صالح الرشيد رئيسا تنفيذيا جديدا للهيئة الملكية لمدينة الرياض.





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