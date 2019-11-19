السعودية | خادم الحرمين الشريفين يعزي في اتصال هاتفي ولي عهد أبو ظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يعزي في اتصال هاتفي ولي عهد أبو ظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:05 مساءً, 19 نوفمبر 2019 م المناطق _ الرياض أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم اتصالاً هاتفيًا بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر فيه – أيده الله – عن عزائه ومواساته لسموه في وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان- رحمه الله -، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تعازيه ومواساته لهم في الفقيد، داعيًا الله أن يُجزي خادم الحرمين الشريفين عظيم الأجر على مشاعره الأخوية الصادقة.

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