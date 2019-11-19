السعودية | المشيطي يحصل على درجة الماجستير من المملكة المتحدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:40 مساءً, 19 نوفمبر 2019 م الجوف _ محمد الحسن حصل الأستاذ فهد بن منيزل المشيطي العنزي على درجة الماجستير من جامعة نورثمبريا في بريطانيا) في تخصص (الإدارة والقيادة التمريضية ) ، ويعد “المشيطي ” من الكفاءات القيادية الشابة المميزة ، إذ حصل علي البورد الأمريكي وكذلك درجة البكالوريوس من نيويورك .

“المشيطي ” مازال يتلقى التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة.

“. ” تتقدم للمشيطي بالتهاني، وتتمنى له دوام التوفيق والسداد.

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