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طريقة تغيير الحالة الاجتماعية إلى مطلقة
على الزوجة أو ولي أمرها مراجعة الأحوال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الأحوال المدنية أنه لا يلزم حجز موعد لتغيير الحالة الاجتماعية إلى مطلقة.
وأوضحت الأحوال ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر العناية بالعملاء، أنه إذا تم الطلاق والزوج لم يبلغ فعلى الزوجة أو ولي أمرها مراجعة الأحوال بصك الطلاق، ويتم فصلها عن زوجها وإرجاعها لسجل والدها.
في سياق آخر، قالت الأحوال المدنية: إن تعديل الاسم في كرت العائلة يلزم لإتمامه أن يقوم به الولي الشرعي للمرأة السعودية، حتى وإن سبق ذلك تعديل الاسم في بطاقة الهوية الوطنية.
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