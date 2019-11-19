طريقة تغيير الحالة الاجتماعية إلى مطلقة

2019-11-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الأحوال المدنية أنه لا يلزم حجز موعد لتغيير الحالة الاجتماعية إلى مطلقة.

Advertisements

وأوضحت الأحوال ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر العناية بالعملاء، أنه إذا تم الطلاق والزوج لم يبلغ فعلى الزوجة أو ولي أمرها مراجعة الأحوال بصك الطلاق، ويتم فصلها عن زوجها وإرجاعها لسجل والدها.

في سياق آخر، قالت الأحوال المدنية: إن تعديل الاسم في كرت العائلة يلزم لإتمامه أن يقوم به الولي الشرعي للمرأة السعودية، حتى وإن سبق ذلك تعديل الاسم في بطاقة الهوية الوطنية.

شارك الخبر







