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تعليق من إمارة الباحة على الفيديو المسيء

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2019-11-19

تعليق من إمارة الباحة على الفيديو المسيء

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

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صرح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة بأن الإمارة تستهجن ما يتم تداوله من مقطع مسيء لعادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة، وتم تصويره في ساعات متأخرة من الليل، واصفًا الفعلة بأنها “لا مسؤولة”.

وأكد أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات؛ كون ما جاء في المقطع المتداول إساءة للمنطقة وأهلها.

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