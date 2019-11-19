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2019-11-19 الملك يعزي ولي عهد أبوظبي في وفاة سلطان بن زايد في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان متابعات الخليج 365 - واس أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – اليوم اتصالاً هاتفيًا بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر فيه عن عزائه ومواساته لسموه في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان- رحمه الله، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تعازيه ومواساته لهم في الفقيد، داعيًا الله أن يُجزي خادم الحرمين الشريفين عظيم الأجر على مشاعره الأخوية الصادقة. شارك الخبر







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