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انخفاض ملموس في درجات الحرارة غدًا

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2019-11-19

انخفاض ملموس في درجات الحرارة غدًا

تستمر الحالة حتى نهاية الأسبوع

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل.

وأوضحت الأرصاد، في بيان لها نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن التأثير يبدأ من يوم غد الأربعاء على منطقتي القصيم والرياض وشمال المنطقة الشرقية، متوقعة أن يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

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وفي وقت سابق، نبّه النظام الآلي للإنذار المبكر من استمرار هطول الأمطار وتكوّن الضباب الكثيف على مساحات واسعة من منطقة الرياض تشمل العاصمة حتى صباح الأربعاء.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه له: إن المنطقة ستشمل نشاطًا في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية حتى الساعة التاسعة صباحًا.

ويشمل البلاغ الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الرين، الزلفي، السليل، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، رماح، شقراء، ضرما، عفيف، مرات، وادي الدواسر.

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