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أمطار وبرد وتدني الرؤية على الشرقية
حتى الثالثة فجرًا
متابعات الخليج 365 - الدمام
نبه النظام الآلي للإنذار المبكر من تساقط البرد وتدني الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية حتى الثالثة من صباح غدٍ الأربعاء.
وقال الإنذار المبكر في تنبيه له إن المنطقة ستشهد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل البلاغ، الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، بقيق، رأس تنورة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة، غدًا، في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض، عسير، كذلك على جازان والباحة تشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية منها.
أما حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون شمالية شرقية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة بينما ستكون شمالية غربية بوجه عام بسرعة 18-40كم/ساعة على الخليج العربي.
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